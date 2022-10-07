Hareketten 15 Eylül 'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esed rejimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hamas Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek için Suriye'ye heyet gönderecek - Son Dakika

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