Hamas Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek için Suriye'ye heyet gönderecek - Son Dakika
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Hamas Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek için Suriye'ye heyet gönderecek

07.10.2022 12:18
Hamas Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek için Suriye'ye heyet gönderecek

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek amacıyla bu ay içinde Suriye'ye heyet göndereceği bildirildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek amacıyla bu ay içinde Suriye'ye heyet göndereceği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Hamas'tan bir kaynak, Suriye'ye ziyaretin 10 Ekim'de Cezayir ev sahipliğinde düzenlenecek Filistin uzlaşma müzakerelerinin ardından gerçekleşeceğini aktardı.

Hamas, 21 Haziran'da Esed rejimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esed rejimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek için Suriye'ye heyet gönderecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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