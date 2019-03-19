Son Dakika Haberleri: Hamas Fetih Sözcüsüne Yapılan Saldırıyı Kınadı

Hamas Fetih Sözcüsüne Yapılan Saldırıyı Kınadı

25 dakika önce

Hamas, Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf'in Gazze'de saldırıya uğramasını kınadı.

Hamas Fetih Sözcüsüne Yapılan Saldırıyı Kınadı, System.String[]
Hamas, Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf'in Gazze'de saldırıya uğramasını kınadı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas, Fetih Sözcüsü Kardeş Atıf Ebu Seyf'i hedef alan saldırıyı kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Saldırının faillerinin ortaya çıkartılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunan Hayye, Fetih yada başka bir gruptan Hamas ile güvenlik güçlerini suçlayıcı yönde yapılan açıklamaları da kınadığını belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gençlerden sorumlu danışmanı Memun Suveydan'dan naklettiği habere göre, 10 kişiden oluşan bir grubun Ebu Seyf'e saldırı girişiminde bulunduğu başı ve vücudunun diğer bölgelerinde kırıklar oluştuğu ifade edilmişti.


Demir sopayla darbedilen Ebu Seyf'in durumunun ağır olduğunu kaydedilirken, Fetih Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise tanınmış Filistinli edebiyatçı Ebu Seyf'e yönelik saldırıdan Hamas sorumlu tutulmuştu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Seyf'e saldırı düzenlenmesiyle ilgili iddiaları yalanlamıştı.

Gazze'de, fiyat artışı karşıtı düzenlenen gösteriler nedeniyle Hamas ile Fetih arasında gerginlik yaşanıyor. Hamas, gösterilerden Fetih Hareketini sorumlu tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Gazze, Hamas, Güncel
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