Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu - Son Dakika

Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu

29.03.2021 19:01
Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu, System.String[]

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin'de 15 yıl sonra 22 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimleri için aday listesini seçim merkezlerine iletti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Kanu, milletvekili seçimleri için " Kudüs'te Buluşalım" adını verdikleri aday listesini Batı Şeria ve Gazze'deki seçim merkezlerine sunduklarını belirtti.

Hareketin liderlerinden Halil Hayye'nin listenin başında olduğunu söyleyen Kanu, meclisteki koltuk sayısı kadar, yani 132 ismin listede yer aldığını ifade etti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinliler listede

Halil Hayye ise Gazze'deki seçim merkezi önünde yaptığı konuşmada, İsrail cezaevlerindeki Filistinliler konusunun "milli mesele" olduğunu belirterek, aday listesinin ön sıralarında Filistinli tutukluların bulunduğunu açıkladı.

Hayye, Filistinli tutuklulardan Nail el-Bergusi'nin Ramallah, Cemal Ebu el-Hica'nın Cenin, Hasan Selame'nin de Gazze'den aday gösterildiğini aktardı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas Filistin'de mayısta yapılacak milletvekili seçimleri için aday listesini sundu - Son Dakika


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