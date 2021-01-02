Hamas, Filistin'de ulusal birliğin tesisi yolunda adım attı - Son Dakika

Hamas, Filistin'de ulusal birliğin tesisi yolunda adım attı

02.01.2021 16:51
Hamas, Filistin'de ulusal birliğin tesisi yolunda adım attı, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den ulusal birliğin tesis edilmesiyle ilgili bir mesaj aldığı ve mesajı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den ulusal birliğin tesis edilmesiyle ilgili bir mesaj aldığı ve mesajı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamaya göre Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den yazılı bir mesaj aldı.

Abbas, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub tarafından kendisine teslim edilen, Filistin'de demokratik seçimler aracılığıyla bölünmüşlüğün sona ermesi, ortaklık kurulması ve ulusal birliğin tesis edilmesine ilişkin mesajı memnuniyetle karşıladı.

Devlet Başkanı ayrıca Rucub'a, Hamas'a, mesajdan ötürü duyduğu memnuniyetin iletilmesi ve Fetih hareketinin ulusal birlik ve ortaklık kurulması sürecine bağlılığını vurgulayan bir mesajla cevap verilmesi talimatı verdi.

Abbas, ayrıca seçimlerle ilgili kanunlar çıkarılmasını görüşmek üzere Merkez Seçim Kurulu Başkanı Hanna Nasır'la bir toplantı düzenlenmesine karar verdi.

Son olarak Devlet Başkanı, Filistinli kesimler arasında yakınlaşma sağlanması için sarf ettiği çabalardan ötürü, Türkiye, Mısır, Katar, Ürdün ve Rusya'ya teşekkürlerini dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Filistin uzlaşısını sağlamak amacıyla Ulusal Diyalog görüşmelerine yeniden başlamak için yeni girişimlerin yürütüldüğünü duyurmuştu.

Hamas ve Fetih arasında karşılıklı suçlamalar

Son zamanlarda Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçluyordu.

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, 1 Aralık 2020'de yaptığı bir konuşmada Filistin yönetiminin İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." demişti.

Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Hayye'nin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap vererek, "Hamas'ın önde gelenlerinin yanlış bilgilendirme ve aldatma dalgasına geri dönmesi, ulusal uzlaşının kazanımlarından kaçındığını ve İstanbul uzlaşısının terk edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.

İsmail Heniyye, Mahmud Abbas, Filistin, Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, Filistin'de ulusal birliğin tesisi yolunda adım attı - Son Dakika


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