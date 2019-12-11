Hamas Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimler için kararname çıkarmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimler için kararname çıkarmasını istedi - Son Dakika

Hamas Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimler için kararname çıkarmasını istedi

6 saat önce

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı genel ve devlet başkanlığı seçimleri için kararname çıkarmaya çağırdı.

Hamas Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimler için kararname çıkarmasını istedi, System.String[]

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı genel ve devlet başkanlığı seçimleri için kararname çıkarmaya çağırdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler konusunda sağladıkları büyük esnekliğin seçimler için kapı açtığını ve Filistin siyasetinde olumlu bir atmosfer yarattığını belirtti.

Kasım, "Yönetim, bu tarihi anda sorumlu davranmalı ve parti hesaplarından kaçınmalı. Devlet Başkanı yasama ve devlet başkanlığı seçimleri için kararname yayımlamalı." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin seçimlerin gerekli şeffaflık ve dürüstlük içinde gerçekleştirilmesi için çalışması gerektiğini kaydeden Kasım, halk iradesinin doğrulukla yansıtılacağı seçimlerin ön koşulu olarak Batı Şeria'da özgürlük atmosferi oluşturulması, güvenlik birimlerinin kamusal yaşamdan elini çekmesi ve siyasi mensubiyet gerekçesiyle yapılan kovuşturmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Filistin Seçim Kurulunun Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Abbas daha önce yaptığı açıklamada da işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında "birkaç ay içinde" genel seçimlerin yapılacağını belirtmişti.


Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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