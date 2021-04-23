Hamas, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılması hakkından taviz verilmesine karşı - Son Dakika

Hamas Hareketi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılması hakkından taviz vermeyi kabul etmediklerini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin zamanında yapılması konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılması talebini görmezden gelmesiyle ilgili olarak Rişk, bu haktan taviz vermeyi kabul etmediklerini dile getirdi.

Rişk, İsrail'e, Filistinlilerin seçimlerin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere tüm işgal altındaki topraklarda yapılması konusundaki ısrar ve iradesinin gösterilmesini istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas da 20 Nisan'da Lübnan'ın En-Nehar gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılabilmesi konusunu yanıtsız bırakması nedeniyle seçimlerin ertelenme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetimi, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin Doğu Kudüs'ü de kapsaması yönünde ısrarını sürdürürken, İsrail tarafı, Filistin'den 23 Mart'ta yapılan İsrail seçimlerine kadar beklemelerini istemişti. Ancak seçim sonuçları açıklanmasına rağmen İsrail'den hala Kudüs'teki seçimlere ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmiyor.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.