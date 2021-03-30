Hamas: Filistin seçimlerinin herhangi bir bahaneyle ertelenmesini kabul etmiyoruz - Son Dakika

Hamas: Filistin seçimlerinin herhangi bir bahaneyle ertelenmesini kabul etmiyoruz

30.03.2021 22:43
Hamas: Filistin seçimlerinin herhangi bir bahaneyle ertelenmesini kabul etmiyoruz, System.String[]

Hamas, Filistin'de 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin herhangi bir gerekçeyle ertelenmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Hamas, Filistin'de 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin herhangi bir gerekçeyle ertelenmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerde Filistinli seçmenlerin özgür iradelerinin somutlaşmasını ve Kudüslülerin oy kullanma işleminin dışında kalmaması gerektiğini belirtti.

Seçimlerde güvenilirlik, dürüstlük ve aidiyet duygusuna sahip adayların yarışmasını isteyen Ebu Merzuk, otoritenin araçlarının da belirli isimleri desteklemek için kullanılmasına karşı olduklarını aktardı.

Ebu Merzuk ayrıca seçimlerin herhangi bir bahaneyle ertelenmesini kabul etmediklerini kaydetti.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub 21 Mart'ta Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, seçimlerin iptali konusunda İsrail'in yanı sıra bölgesel ve Arap baskı unsurlarının varlığından söz etmişti.

Fetih yetkilisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, bu baskıların tümünü reddettiğini ifade etmişti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: Filistin seçimlerinin herhangi bir bahaneyle ertelenmesini kabul etmiyoruz - Son Dakika


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