Hamas, Filistin yönetimini

Hamas, seçimleri Kudüs'te düzenlemek için İsrail'in iznini bekleyen Fetih Hareketi ve Filistin yönetimini "oyalama politikası" izlemekle suçladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih Hareketi ve Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın seçimlere ilişkin tavrı hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin seçim kartını amaçlarına ulaşmak için kullandığını savunan Berhum, yönetimin oyalama politikası izlediğini bu nedenle gerekenin yapılmadığını, bölünmüşlüğün sona erdirilemediğini ve Filistin siyasetini düzeltecek adımların atılamadığını belirtti.

Berhum, Hamas'ın "Filistin siyasetini düzeltmek, tasfiye projeleri ve sorunlarla mücadeleye zaman ayırabilmek için" seçimlerin yapılması adına tavizler verdiğini vurguladı.

Öncelikle devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını kaydeden Berhum, ardından milletvekili seçimlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Berhum ayrıca Hamas'ın yaklaşımının da seçimlerin "Kudüs'te düzenlenmesi gerektiği yönünde" olduğuna dikkati çekti.

Filistin yönetimine "oyalama siyasetinden vazgeçme" çağrısı yapan Berhum, seçimlerin Kudüs'te düzenlenmesi için İsrail'in dayatmalarına boyun eğmek yerine milli mücadeleyle tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğini aktardı.

"İsrail'in izni olmadan Kudüs'te seçim mümkün değil"

Fetih'in Seferberlik ve Örgütlenme Komitesi Basın Ofisi Başkanı Munir el-Cagub da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin seçimlerin Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yapılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Ancak bu konuda İsrail'in onayı gerektiğini kaydeden Cagub, "Filistin yönetiminin İsrail ile yaptığı anlaşmalar var. İsrail'in izni olmadan Filistin yönetiminin Kudüs'te seçim yapması mümkün değil." dedi.

Cagub, Hamas'ın İsrail'in izni olmaksızın Kudüs'te seçim kararı alınması yönündeki açıklamalarının ise mantık dışı olduğunu savundu.

Filistin'de seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Fetih ve Hamas Hareketleri, her ne kadar seçimlerin yapılması yönünde istekli olduklarını belirtseler de bu konuda çıkan pürüzler konusunda birbirlerini suçluyorlar.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.