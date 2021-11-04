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Hamas: FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız - Son Dakika

Hamas: FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız

04.11.2021 11:05
Hamas: FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduklarını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduklarını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezinin Hamas'ın gelecek vizyonuna ilişkin düzenlediği sempozyuma uzaktan bağlantıyla katılan Heniyye, İsrail'in askeri ve güvenlik üstünlüğüne rağmen Filistin halkının ulusal projesini inşa etme ve geliştirme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

Hala "vatanı kurtarma" aşamasında olduklarını, devlet kurma safhasına geçemediklerini kaydeden Heniyye, Filistinlilerin karmaşık ve zor denklemlerle karşı karşıya olduklarını, bu durumun da siyasi olarak temiz ve özgüven içeren kapsamlı bir vizyonu gerektirdiğini dile getirdi.

Heniyye, Hamas'ın, FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduğunu belirtti.

"Filistin ulusal projesi yeniden tanımlanmalı"

Filistin ulusal projesini yeniden inşa etmek için 5 temel bileşen ve unsurdan söz eden Hamas lideri, "Bunlardan ilki kurtuluş ve geri dönüş projesi olarak hedefleri ve sabiteleriyle Filistin ulusal projesinin yeniden tarif edilmesi ve tüm Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurulmasıdır." diyerek kayıp siyasi dönemin artık yettiğini dile getirdi.

Heniyye, "Hamas vizyonundaki ikinci unsur ise içeride ve dışarıdaki Filistin halkının ve tüm grupların katılımıyla yeni siyasi ve idari temeller üzerine FKÖ ile temsil edilen Filistin yönetiminin yeniden oluşturulmasıdır. Hamas, İslami Cihad, gerçek etkin anlamıyla Halk Cephesi ya da Gazze'deki askeri çalışmaları yürüten yapılar ve bağımsız şahsiyetler olmaksızın Filistin yönetiminin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.

"Filistin'in özgürleştirilmesi için bir mücadele stratejisi üzerinde uzlaşıya varılmalı"

Hareketin vizyonundaki üçüncü unsur için, daha önce içeride yapılmış anlaşmalara geri dönüş ve ortak paydalar aracılığıyla şu anki aşama için siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılmasını işaret eden Heniyye, dördüncü unsuru da, "işgale karşı direniş projesinin yönetiminin niteliğini belirlemek hedefiyle Filistin'in özgürleştirilmesi için bir mücadele stratejisi üzerinde uzlaşıya varmak" şeklinde özetledi.

Hamas lideri Heniyye, başında bulunduğu hareketin, "İsrail işgaline karşı sivil itaatsizliğe dönüşecek bir halk ayaklanması (intifada) projesine girmeye" hazır olduğunu ifade etti.

Başta askeri olmak üzere kapsamlı bir direniş olmaksızın kurtuluşu elde edebilmiş bir halk olmadığını hatırlatan Heniyye, "Yahudi devleti anlayışı ve zorla göç ettirme üzerine kurulu, ihlallerle iş gören bir işgalci" ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

Filistin davası ve milli projesine uluslararası ya da İslami ve Arap boyutuyla yeniden itibar kazandırılması çağrısını yapan Heniyye, bu "yeniden itibar" konusunun ise Hamas vizyonunun beşinci unsuru olduğunu belirtti.

"Filistin yönetiminde görev haritası yeniden şekillenmeli"

Filistin'in kurtuluşu projesinin Filistin yönetiminde görev haritasının yeniden şekillenmesini gerektirdiğini kaydeden Hamas lideri, yapının var olan şekliyle kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"İsrail işgali Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği normalleşme kapısından bölgeye nüfuz etmeye çalışıyor." diyen Heniyye, son dönemde ilişkilerini normalleştirdiği ülkelere üstünlüğü sebebiyle İsrail başkanlığında bölgede askeri ittifaklar inşa etme çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çekti.

Heniyye, Filistin yönetiminin işgal güçleriyle güvenlik iş birliği konusundaki yaklaşımının, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesinin önünü açtığını söyledi.

"Oslo Anlaşması acı dönemin gerçek başlangıcı"

Filistin projesinin bu derece kompleks, hacimli ve çekişmeli şekliyle çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını belirten Heniyye, konuya mutlaka tüm yönleriyle bütüncül bakılması gerektiğini kaydetti.

Heniyye, 1993'teki Oslo Anlaşması'nı "Filistin davasının içinden geçtiği bu acı dönemin gerçek başlangıcı" şeklinde nitelendirdi.

"Filistin direnişi, İsrail'e karşı dünyadaki özgür insanların ve ümmetin mızrak ucudur." diyen Heniyye, Hamas'ın, Filistin'in kurtuluşu hedefi için tüm imkanlarını ve gücünü kullanacağının altını çizdi.

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız - Son Dakika


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