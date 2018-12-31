Son Dakika Haberleri: Hamas, Gazze'de 500'den Fazla Fetih Mensubunu Gözaltına Aldı"

Hamas, Gazze'de 500'den Fazla Fetih Mensubunu Gözaltına Aldı"

37 dakika önce

Gazze'deki Fetih hareketi, Hamas'ı dün akşam saatlerinden itibaren aralarında yöneticilerin de bulunduğu 500'den fazla mensubunu gözaltına almakla suçladı.

Hamas, Gazze'de 500'den Fazla Fetih Mensubunu Gözaltına Aldı
Gazze'deki Fetih hareketi, Hamas'ı dün akşam saatlerinden itibaren aralarında yöneticilerin de bulunduğu 500'den fazla mensubunu gözaltına almakla suçladı.

Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki emniyet birimleri (Hamas'a bağlı), dün akşamdan bu yana 500'den fazla Fetih yöneticisi ve mensubunu gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların "Fetih hareketi mensuplarının, hareketin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenleme ısrarı" nedeniyle yaşandığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki emniyet birimlerinin yıl dönümü etkinlikleri için kullanılacak çeşitli materyallere el koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yarın öğleden sonra Gazze'de Fetih hareketinin 54. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı vurgulandı.

Hamas'tan ya da Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kurulmuştu.

Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.


Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.


Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.


Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.


Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Söz, Filistin, Gazze, Hamas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor 2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:02:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas, Gazze'de 500'den Fazla Fetih Mensubunu Gözaltına Aldı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]