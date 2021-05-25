Hamas, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler adına toplu anma töreni düzenledi - Son Dakika

Filistin'in Gazze bölgesinde yer alan Yermük Futbol Stadyumu'nda Hamas tarafından, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler adına düzenlenen toplu anma törenine binlerce kişi katıldı.

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenler adına, Filistin'in Gazze bölgesinde yer alan Yermük Futbol Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi. Hamas tarafından düzenlenen anma törenine, ellerinde Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi katıldı.

Hamas'ın Siyasi Bürosu üyesi Osama al-Muzaini anma töreninde yaptığı açıklamada, Filistin direnişinin İsrail saldırganlığına karşı dayandığını ve " Kudüs'ün Kılıcı" adlı son savaşı kazandığını belirtti. Al-Muzaini, İsrail işgalinin ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetiminin yüzyılın anlaşma vaatleri ve Kudüs'ü başkenti olarak tanıması ile aldatıldığını ve bazı Arap ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarının arkasında ek bir güce sahip olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğünü ifade etti. Filistin direnişinin bu vaatlerin hayal olduğunu Siyonist projelerinin kaybedildiğini kanıtladığını belirten, al-Muzaini, "Kudüs'ün Kılıcı" savaşının Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü savunmak adına olduğunu belirtti.

Ayrıca son savaşın Kudüs'ün kırmızı çizgisi olduğunu kanıtladığını ve Filistinlilerin Kudüs'ü savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden al-Muzaini, El Kassam Tugayları'nın İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa Camii'ne yönelik herhangi bir saldırısına karşı sessiz kalmayacağını vurguladı. Al-Muzaini, "Kadınları ve çocukları hedef alan ve evleri, sokakları ve altyapıyı tahrip eden İsrail, siyasi ve askeri olarak mağlup edildi" ifadelerini kullandı. Al-Muzaini, İsrail işgalinin suçlarından ve savunmasız sivilleri öldürmesinden dolayı yargılanmasını talep etti.

Gazze'de çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden kişinin oğlu Profesör Jamal Al-Zibdeh hayatını kaybedenlerin aileleri adına yaptığı konuşmada, Filistinlilerin topraklarının kurtulana kadar fedakarlık yoluna devam edeceklerini bildirerek, Filistin direnişini selamladı.

İsrail-Filistin arasında 21 Mayıs'ta ateşkesi başlamıştı

İsrail'in 10 Mayıs'ta yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. Alınan ateşkes kararı 21 Mayıs'ta yerel saatle gece 02.00'da yürürlüğe girmişti.

Gazze'de 248 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin hayatını kaybettiği, bin 948 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)