Son dakika haberi... İslami Cihad Hareketi: İsrail bu saldırının hesabını verecek

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'le başlayan bu savaş için "kırmızı çizgilerinin olmadığını ve Tel Aviv'in direnişin füzelerinin saldırısı altında olacağını" söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Nahhale, Hizbullah'a bağlı El-Meyadin televizyon kanalına İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

İsrail saldırganlığına karşı Filistin direnişinin bugün bir sınav verdiğini dile getiren Nahhale, "Düşmanla savaşa giriyoruz. Allah'tan mücahitlere muvaffakiyetler diliyorum. İsrail, bu saldırının hesabını verecek." dedi.

"Direniş savaşçıları tek saf olmalı." diyen Nahhale, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin İsrail'in saldırganlığı karşısında tüm direniş gruplarıyla birleşeceğini vurguladı.

Nahhale, "Bu savaşın kırmızı çizgileri yok ve bunu Filistin halkının huzurunda ilan ediyorum. Tel Aviv, direnişin füzelerinin saldırısı altında olacak." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Gazze'deki tırmanışı durdurmaya yönelik ara buluculuğuyla ilgili olarak da Nahhale, "Mısırlı kardeşler, işgalin doğasının saldırganlık olduğunu bilsinler, biz de buna kuvvetle karşılık vereceğiz." diye konuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

İsrail askerleri, 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketinin yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.