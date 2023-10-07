"Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı" iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

"Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı" iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı

Son Güncelleme: 07.10.2023 18:27

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda, sosyal medyada ''Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı'' şeklindeki paylaşımın arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, görüntülerdeki kadının, ''Rosey'' isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu ve çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan gelen görüntülerde, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gün içinde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

'Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı' iddiasına konu olan kadının Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı

FİLİSTİNLİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan iddiaya konu görüntülerdeki kadının ise "Rosey" isimli Filistinli bir sosyal medya fenomeni olduğu ve çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Sosyal Medya

Filistin, İsrail, Hamas, Aksa, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya 'Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı' iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı" iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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