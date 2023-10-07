Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan gelen görüntülerde, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gün içinde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.
Sosyal medyada gündem olan iddiaya konu görüntülerdeki kadının ise "Rosey" isimli Filistinli bir sosyal medya fenomeni olduğu ve çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı bildirildi.
Son Dakika › Sosyal Medya › 'Hamas güçleri İsrailli kadını esir aldı' iddiasının arkasındaki gerçek çok başka çıktı - Son Dakika