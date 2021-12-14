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Hamas: Herhangi bir siyasi bedele karşılık ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddediyoruz - Son Dakika

Hamas: Herhangi bir siyasi bedele karşılık ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddediyoruz

14.12.2021 19:28
Hamas: Herhangi bir siyasi bedele karşılık ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddediyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, herhangi bir siyasi bedel karşılığında Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddettiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, herhangi bir siyasi bedel karşılığında Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddettiklerini söyledi.

Heniyye, Hamas'ın kuruluşunun 34. yıl dönümü dolayısıyla kendilerine bağlı El- Aksa TV'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, Filistin'de ulusal birliğin sağlanması ve esir değişimi konularında değerlendirmede bulundu.

Hamas'ın herhangi bir siyasi bedel karşılığında ablukanın kaldırılması, esir değişimi ya da Gazze'nin yeniden imarı konusunu takas etmeyi reddettiğini aktaran Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze'den savaşla alınamayanlar, yeniden imar ya da esir değişimi karşılığında alınamaz. Hareketi, abluka, savaş, şiddet ve komplolarla halkın sabitelerinden herhangi birinden vazgeçirmeye zorlayan girişimler başarısız oldu. Bundan sonra da asla başarılı olamayacak."

Hamas'ın ulusal birlik vizyonu

Heniyye, Hamas'ın Filistin'de ulusal birliğin sağlanması ve Filistin iç işlerinin düzenlenmesine yönelik vizyonunu Mısır'a sunduğunu söyledi.

Hamas lideri, söz konusu vizyonda "Filistin Kurtuluş Örgütü ile beraber ortak bir Filistin liderliğinin tesis edilmesi, Batı Şeria ve Gazze'deki yönetim kurumlarının düzenlenmesi, siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılması ve işgalci İsrail'e karşı mücadele stratejisinin" yer aldığını dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların Hamas ve Filistinli gruplar için birinci öncelik olduğunu vurgulayan Heniyye, Filistinli mahkumların onurlu bir yaşam için İsrail hapishane yönetimlerine karşı yürüttüğü mücadelenin destekçisi olduklarını kaydetti.

Heniyye, Hamas'ın Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde tutulmasına sabrının kalmadığını, Hareketin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının esir değişimi konusunda yeni bir anlaşma yapacağını dile getirdi.

Konuşmasında ayrıca İngiltere'nin Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almasını kınayan İsmail Heniyye, "Bu sınıflandırmalar bizi korkutmayacak, aksine göğsümüzdeki bir onur nişanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsmail Heniyye, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: Herhangi bir siyasi bedele karşılık ablukanın kaldırılmasını takas etmeyi reddediyoruz - Son Dakika


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