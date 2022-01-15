Hamas heyeti Filistin ulusal diyalog girişimi kapsamında Cezayir'e gidecek - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki bir heyetin, Filistin ulusal diyalog girişimi kapsamında gelecek hafta Cezayir'e gideceği bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Doha Büyükelçisi'nden konuya ilişkin bir davet alındığı belirtildi.

Açıklamada, Heniyye başkanlığındaki heyette Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye ile Husam Bedran'ın da yer alacağı aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Filistin ulusal diyalog girişimini başarıya ulaştırmak için Hamas heyetini görüşmeye davet ettiği ifade edildi.

Hamas heyetinin gelecek hafta Cezayir'e gideceği kaydedilirken, ziyaret gününe ilişkin net bir tarih ise verilmedi.

Ne olmuştu?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık 2021'de Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." demişti.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında siyasi bir bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.