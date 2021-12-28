Hamas heyetinden Noel dolayısıyla Gazze'deki Deyr el-Latin Kilisesi'ne ziyaret - Son Dakika

Hamas Hareketinden bir heyet, Noel Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletmek üzere Gazze'deki Deyr el-Latin Kilisesi'ni ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, "Gazze'deki Hristiyan cemaatine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Filistin halkının tüm kesimleriyle ilişkilerin sağlam ve güçlü olmasını istiyoruz." dedi.

Gazze'de Hristiyan ya da Müslüman ayrımı olmadan herkesin abluka ve saldırı altında bulunduğunu, İsrail işgalinin herkesi hedef aldığını kaydeden Berhum, Filistin ve Gazze'de Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşam adına başarılı bir örnek sergilediklerini ifade etti.

Gazze'deki Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Ayyad, Hristiyan nüfusun göç nedeniyle giderek azaldığını ve şu an bölgede bin civarında Hristiyan kaldığını söylemişti.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yüzde 70'inin Rum Ortodoks Kilisesi'ne, diğerlerinin ise Latin Katolik Kilisesi'ne mensup olduğu ifade ediliyor.