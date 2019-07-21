Son Dakika Haberleri: Hamas heyetinin Tahran'daki temasları
Son Dakika Güncel Haber

Hamas heyetinin Tahran'daki temasları

1 saat önce

İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesini ziyaret eden Hamas heyetiyle Filistin davasına ilişkin gelişmeleri görüştü.

Hamas heyetinin Tahran'daki temasları, System.String[]
İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesini ziyaret eden Hamas heyetiyle Filistin davasına ilişkin gelişmeleri görüştü.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyet, İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.
Görüşmede, Filistin davasına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Yüzyılın Anlaşması planı ve yansımalarının ele alındığı aktarıldı.
Tarafların, ABD ile İsrail'in Filistin davası başta olmak üzere tüm bölgeye yönelik adımlarının tehlikeli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade ettikleri görüşmede, "ABD'nin bölgedeki saldırganlığı, İran'a yönelik ablukası ve askeri taciz girişimlerinin kabul edilemez olduğu" vurgulandı.
İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin, Hamas'ın tutumundan ve Filistin halkının Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki mücadelesinden övgüye söz ettiği kaydedildi.
Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin görüşmelerde bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığı belirtilmişti.
Birkaç gün süreceği belirtilen İran ziyareti sırasında Hamas heyetinin İranlı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarılmıştı.
Filistin, Tahran, Hamas, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti İran'dan petrol tankeri krizi sonrası yeni açıklama: Deniz korsanlığına cevap verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 01:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas heyetinin Tahran'daki temasları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]