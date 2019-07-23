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Hamas heyetinin Tahran temasları

27 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya geldi.

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Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya geldi.
İran devlet medyasına göre, Hamas heyeti ile görüşen Şemhani, isim vermeden bazı Arap ülkelerini Filistin direniş grupları ve destekçileri arasında ihtilaf çıkarmak ve İsrail ile iş birliği yapmakla suçladı.
Hamaney'in danışmanı Velayeti de Hamas heyeti ile görüşmesinde, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Ensarullah, Irak'ta Haşdi Şabi, Filistin'de Hamas ve İran'daki rejimin "direniş cephesini" oluşturduğunu, ABD'ye ait insansız hava aracının düşürülmesi ve İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının da bu cephenin gücünü ortaya koyduğunu savundu.
Tahran'a cumartesi günü gelen Hamas heyeti, dün İran lideri Ali Hamaney, pazar günü de İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile görüşmüştü.
Ayetullah Hamaney, Tahran, Hamas, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:12 Kaynak: AA
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