Son Dakika Haberleri: Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal
Son Dakika Güncel Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal - Son Dakika

Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal

6 saat önce

Hamas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesini "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal, System.String[]

Hamas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesini "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Şakir'in sınır dışı edilmesinin, İsrail'in insan hakları kurumlarına yönelik baskıcı tavrını yansıttığını belirtti.

"Sınır dışı etme eyleminin, bu tür kurumların varlığını ve çalışmalarını tehlikeye attığını ve tehlikeli bir emsal niteliği taşıdığını" vurgulayan Berhum, "İsrail bu menfur tavırla işgalin hakikatte ne olduğunu dünyadan gizlemeyi, her gün işlediği baskıları, öldürme ve hedef alma eylemlerini uluslararası kurumlardan saklamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'in bu tür uygulamalarının, uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarına eğilmeye ve işgalciyi de işlediği ihlallerden caydırmak için çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir dün İsrail'den sınır dışı edilmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı, mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 5 Kasım'da Şakir'in başvurusunu reddederek İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanımıştı.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi NATO'dan emekli ABD'li doktor evinde ölü bulundu Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 07:39:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]