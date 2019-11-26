Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal

Hamas, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesini "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Şakir'in sınır dışı edilmesinin, İsrail'in insan hakları kurumlarına yönelik baskıcı tavrını yansıttığını belirtti.

"Sınır dışı etme eyleminin, bu tür kurumların varlığını ve çalışmalarını tehlikeye attığını ve tehlikeli bir emsal niteliği taşıdığını" vurgulayan Berhum, "İsrail bu menfur tavırla işgalin hakikatte ne olduğunu dünyadan gizlemeyi, her gün işlediği baskıları, öldürme ve hedef alma eylemlerini uluslararası kurumlardan saklamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'in bu tür uygulamalarının, uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarına eğilmeye ve işgalciyi de işlediği ihlallerden caydırmak için çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir dün İsrail'den sınır dışı edilmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı, mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, 5 Kasım'da Şakir'in başvurusunu reddederek İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanımıştı.