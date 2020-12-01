Hamas ile Fetih karşılıklı olarak "ulusal uzlaşıyı engelleme" suçlamalarında bulundu - Son Dakika

Hamas ile Fetih karşılıklı olarak "ulusal uzlaşıyı engelleme" suçlamalarında bulundu

01.12.2020 19:45
Hamas ile Fetih karşılıklı olarak

Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçladı.

Fetih ve Hamas hareketlerinin yöneticileri, birbirlerini ulusal uzlaşı çabalarını engellemekle suçladı.

Fetih Merkez Komitesi Üyesi Hasan eş-Şeyh, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye'nin "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi." ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Şeyh, "Hamas'ın önde gelenlerinin yanlış bilgilendirme ve aldatma dalgasına geri dönmesi, ulusal uzlaşının kazanımlarından kaçındığını ve İstanbul uzlaşısının terk edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "Hamas, Kahire'deki son turu kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattı." ifadesine yer veren Şeyh, Fetih hareketinin ise "uzlaşmayı sağlamak ve zorluklarla yüzleşmek için ulusal diyaloğu sürdürmenin gerekliliğinde ısrar ettiğini" savundu.

Halil el-Hayye, bugün Gazze'de Hamas'ın "Ulusal Gelişmeler" adıyla düzenlediği toplantıda "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." demişti.

Eylül ayında İstanbul'da Hamas ve Fetih arasında yapılan görüşmelerde, Filistinli diğer grupların da katılımının olduğu kapsamlı bir ulusal diyalog vizyonu konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Filistin yönetimi İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başladı

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve FKÖ'nün İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

İstanbul, Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas ile Fetih karşılıklı olarak 'ulusal uzlaşıyı engelleme' suçlamalarında bulundu - Son Dakika


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