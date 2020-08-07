Hamas ile İslami Cihad Hareketi'nden İsrail askerlerinin Filistinli kadını şehit etmesine tepki - Son Dakika

Hamas ile İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da rastgele açtığı ateşle Filistinli genç kadını şehit etmesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güçlerin Semudi'yi (Filistinli kadın) şehit etmesi, Siyonistlerin işlediği yeni bir suç, en çirkin haliyle terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

Kasım, "Siyonistlerin işlediği suçlar, işgalciler Filistin topraklarının tamamından çıkmadan durmayacak olan Filistin halkının devrimlerine daima yakıt olacak." ifadelerine yer verdi.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Hıdır Adnan da yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının şehit edilmesinin insanlığa karşı suç olduğunu belirterek, Batı Şeria'da Semudi'nin cenazesine geniş katılım çağrısında bulundu.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Cibriyat bölgesine baskın düzenlemiş, askerlerin rastgele açtığı ateşte seken merminin isabet etmesi sonucu evinde bulunan 23 yaşındaki Daliya Ahmed Es-Semudi şehit düşmüştü.

İsrail askerleri, zaman zaman işgal altındaki Batı Şeria'nın kent, köy ve beldelerine çeşitli sebeplerle baskınlar düzenliyor.