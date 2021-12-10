Hamas'ın 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de iki miting düzenlendi - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın 34. kuruluş yıl dönümü binlerce kişinin katıldığı iki mitingle kutlandı.

Gazze'nin batısında ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen mitinglere katılanlar, "direnişi" destekleyen sloganlar attı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zahhar, Gazze'nin batısında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için her türlü çabayı gösterdiğini söyleyerek, "Ne pahasına olursa olsun kahramanlarımızı işgal hapishanelerinde bırakmayacağız." dedi.

Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyan İngiltere ve ABD'ye de seslenen Zahhar, "Hamas, görevi Filistin topraklarını özgürleştirmek, halkını ve kutsal mekanlarını korumak olan bir kurtuluş hareketidir." ifadelerini kullandı.

Zahhar ayrıca, Araplar ile Müslüman ülkeleri Filistin direnişini desteklemeye çağırdı.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri de Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada Filistin'de ulusal birliği ve uyumu sağlamak ve Filistin saflarını birleştirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Mısri, Filistin'deki direnişe verilen her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, şeffaf ve dürüst bir şekilde başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

Hamaslı yönetici Mısri ayrıca, Hareketin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı haksız ablukayı kırmak için her yolu deneyeceğini sözlerine ekledi.

Hamas'ın kuruluşu

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.

Hamas, 2006 yılında Filistin Meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu.

Fetih Hareketinin tepkisinin yanı sıra ABD, AB ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.

Seçimlerin ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, gıda, inşaat malzemeleri başta olmak üzere 1000'den fazla çeşit temel ihtiyacın girişine yasak veya kısıtlama getirdi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

Hamas, her yıl 14 Aralık'ta kuruluş yıl dönümünü kutluyor.