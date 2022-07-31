Kassam Tugayları, İsrail'in bombaladığı bölgede İsrailli esir askerin bulunduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, İsrail'in bombaladığı bölgede İsrailli esir askerin bulunduğunu açıkladı

31.07.2022 22:18
Kassam Tugayları, İsrail'in bombaladığı bölgede İsrailli esir askerin bulunduğunu açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden birinin bulunduğu bölgenin 2021'de İsrail uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden birinin bulunduğu bölgenin 2021'de İsrail uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında vurulan bir noktada İsrailli esir bir askerin bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması ile başlayan " Kudüs'ün Kılıcı" savaşına atıfta bulunan Ebu Ubeyde, "Geçen seneki savaş sırasında Siyonistler tarafından bombalanan bir bölgede İsrailli askerlerden birisini koruma görevini üstlenen Gölge Birimi askerlerinden biri şehit olmuş ve üç muhafız ise yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, söz konusu İsrail askerini korumakla görevli askerin ismini güvenlik gerekçesiyle açıklamadıklarını dile getirdi.

Kassam Tugayları'nın elinde Oron Şaul ve Hadar Goldin adlı İsrailli askerlerin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

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