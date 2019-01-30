Hamas'ın Askeri Kanadından Direnişe "Bitcoin" ile Destek Talebi
11 dakika önce
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek talebinde bulundu.
Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin
direnişine sanal para Bitcoin ile destek talebinde bulundu.
Telegram üzerinden paylaşımda bulunan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek verilmesi için çağrı yaptı.
"Tüm direniş sevenleri ve haklı davamıza destek olanları Bitcoin üzerinden mali destek vermeye çağırıyorum." diyen Ebu Ubeyde, bu desteğin nasıl bir mekanizmayla gerçekleştirileceğine dair bilgiyi yakında açıklayacaklarını duyurdu.
Söz konusu çağrının Katar
tarafından Gazze
'ye destek amaçlı yollanan mali bağışın İsrail
hükümeti tarafından engellenmesi sonrasında yapılması dikkati çekti.
Klasik paralar gibi hükümetlerin kontrolünde olmayan Bitcoin ve benzeri sanal para işlemleri, yalnızca internet üzerinden yapılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:50 Kaynak: AA
CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor
AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti