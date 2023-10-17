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Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var - Son Dakika

Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:30

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Sderot kentindeki partiden kaçırılan 21 yaşındaki İsrailli bir kadın rehinenin tedavi görüntülerini içeren video yayınladı. Korktuğu gözlenen kadın rehine yetkililere seslenerek "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın" çağrısında bulundu.

İsrail ile çatışmalar devam ederken Hamas, Gazze'de 200 ila 250 arasındaki kişiyi rehine olarak elinde tuttuğunu açıkladı. Rehinelere insani hukuka uygun davrandığını iddia eden Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, "koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını" duyurdu.

GÖRÜNTÜ YAYINLADILAR

Bu açıklamanın ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrailli bir kadın rehinenin görüntülerini yayınladı. Kassam Tugayları medyasının paylaştığı videoda, rehinenin tedavi görüntüleri yer aldı. Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadın videoda, cumartesi günü (Kassam Tugayları'nın Gazze sınırından İsrail'e sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Hamas'ın elindeki rehine! Videosunu yayınladılar, bakın kamera karşısında neler söyledi

"BENİ TEDAVİ ETTİLER, İLAÇ VERDİLER"

Kassam üyeleri tarafından Gazze'ye götürüldüğünü ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini anlatan kadın "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda" dedi.

Hamas'ın elindeki rehine! Videosunu yayınladılar, bakın kamera karşısında neler söyledi

"BENİ BURADAN ÇIKARAN"

Korktuğu gözlenen ve ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehine, yetkililere çağrıda bulunarak "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın" diye konuştu.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var - Son Dakika
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