Hamas'ın Gazze'de gerçekleştirdiği iç seçimler sona erdi - Son Dakika

Hamas Hareketi, Gazze'de yapılan iç seçimlerin sona erdiğini duyurdu.

Gazze'deki Hamas Şura Konseyinin, seçimlerle ilgili düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şura Konseyinin, Hamas Siyasi Büro üyeleri (16 kişi), Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim komitesi başkanlarını seçtiği belirtildi.

Buna göre, Halil Hayye, ikinci defa Hamas'ın Gazze sorumlusu seçilen Yahya Sinvar'ın yardımcılığına seçildi ve ilk defa bir kadın (Cemile eş-Şanti) Siyasi Büro üyeliğine getirildi.

Seçimler sonucunda Üsame el-Mezini Gazze Şura Konseyi Başkanı, Mahir Sabra ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Hamas'tan ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç seçimlerin diğer aşamalarının Batı Şeria ve Filistin toprakları dışındaki bölgelerde paralel bir şekilde yürütüldüğünü ve tüm aşamaların ilerleyen haftalarda sona ermesinin beklendiğini kaydetti.

Hamas iç seçimleri 18 Şubat 2021'de başlamıştı. Seçimlerin Siyasi Büro Başkanının seçilmesiyle sona ermesi bekleniyor.