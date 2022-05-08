Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi

08.05.2022 09:18

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ : Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar için destek gösterisinden detaylar Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş'ın konuşması Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ile röportaj GAZZE - Gazzeliler, Hamas'ın...

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ :

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar için destek gösterisinden detaylar

Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş'ın konuşması

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ile röportaj GAZZE - Gazzeliler, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar için destek gösterisi düzenledi. Gösteride İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş ve Hamas liderlerinden Muşir El-Masri konuşma yaptı.

Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi
Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi
Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi
Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi

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Röportaj, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'ın Gazze lideri es-Sinvar için destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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