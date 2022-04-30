Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi - Son Dakika
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Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi

30.04.2022 22:51
Hamas'ın Gazze lideri, İsrail'in ihlallerinin bölgesel dini savaşa neden olacağını söyledi

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar, İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bölgesel dini bir savaşın çıkmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar, İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bölgesel dini bir savaşın çıkmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Sinvar, Hamas'ın Gazze'de verdiği ve askerlerin yanı sıra aşiret liderleri ve önde gelen şahsiyetlerin katıldığı iftar programında konuştu.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına yoğunlaşan konuşmasında Sinvar, geçen yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması ile başlayan "Kudüs'ün Kılıcı" operasyona atıfta bulundu.

Sinvar, "Kudüs'ün kılıcı, Kudüs kurtarılmadan ve kaybedilen topraklara geri dönülmeden kınına girmeyecek." dedi.

İsrail askerlerinin bu yıl Kıble Mescidi'ne girdikleri sırada çekilmiş bir fotoğrafına işaret eden Sinvar, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya ve Siyonist liderlere buradan sesleniyorum. Bu görüntünün ya da bunun benzerinin tekrarlanması söz konusu değil. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlal edilmesi bölgesel dini bir savaşın çıkacağı anlamına gelir. Bu fotoğraf, düşmanın (İsrail) savaşı bir din savaşına çevirmek istediğini gösteriyor. Biz, savaşın bir din savaşına dönmemesini tercih ederiz ama işgal devletinin liderleri ve radikal Yahudiler bunu bir din savaşına dönüştürecek olursa bize dönük meydan okumayı da kabul ederiz. Durum kutsal değerlerimiz ve mekanlarla alakalı olduğunda hiçbir kararı almaktan da çekinmeyiz."

Sinvar, İsrail, Mescid-i Aksa'ya dönük ihlallerine son vermezse tüm Filistinlileri büyük bir savaşa hazır olmaya çağırdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal olarak bölmeye çalıştığını ifade eden ve 2000 yılından bu yana Aksa'ya yönelik baskınlara ilişkin bilgi veren Sinvar, Tel Aviv yönetiminin, "Bağımsızlık Günü" (14 Mayıs) ya da "Kudüs Günü"nde (29 Mayıs) Aksa'ya baskın düzenlemeyi planladığını, bu nedenle hazırlıklı olmak gerektiğini dile getirdi.

Geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından açıkladığı 1111 sayısına da değinen Sinvar, bu sayısının Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölüm tarihi (11.11 2004) olduğunu söyledi.

Sinvar, Mescid-i Aksa'yı savunmak gerekirse ilk aşama olarak İsrail'e doğru yönlendirilmiş 1111 roket hazırladıklarını dile getirdi.

Tüm dünya Ukrayna'da yaşanan savaşa ve çiğnenen insan haklarına karşı hassas davranırken, Filistinlilerin yıllardan beri İsrail zulmü altında yaşadığına dikkati çeken Sinvar, uluslararası hukuk açısından tek isteklerinin, Aksa'nın tarihi statüsünün korunması, yerleşim birimleri inşaatlarının durması ve Filistinli mültecilerin evlerine dönmesi olduğunu dile getirdi.

Sinvar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili olarak da "Filistinli tutukluları hapishanelerden kurtarma yönünde kesin karar aldık ve bu çok uzun sürmeyecek." dedi.

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Mescit, İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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