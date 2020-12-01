Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar korona virüse yakalandı - Son Dakika

Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar'ın yeni korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

İslami Direniş Hareketi Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hareketin Gazze lideri Yahya Sinvar'ın yeni korona virüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Sinvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve halkımıza ve davamıza hizmet etmek için görevini sağlık önlemleri alarak yürütmeye devam ettiği vurgulandı. - GAZZE