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Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu

01.06.2021 15:57
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu, System.String[]

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Gazze ziyareti sırasında yaptığı "Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Gazze ziyareti sırasında yaptığı "Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız." şeklindeki muğlak açıklaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, dün birkaç saatlik Gazze ziyareti sırasında Sinvar ve kentteki diğer Filistinli grupların liderleriyle bir araya gelerek, İsrail'in son saldırılarının ardından varılan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin yeniden imarı ve Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin konuları görüştü.

Sivar, Mısırlı yetkili ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, İsrail ile esir takası konusunda ilerleme kaydetmek için önlerinde gerçek bir fırsat doğduğunu belirterek, bağlı bulunduğu hareketin bu konuda ivedilikle müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Esir takası konusunun daha önce de çeşitli şekillerde gündeme geldiğini hatırlatan Sinvar, bu konuda sonuca varılmasına İsrail'deki iç siyasetin engel olduğunu ifade etti.

"Filistin direnişi, Hamas ve İzzeddin el-Kassam için 1111 sayısını iyi kaydedin, daha sonra bunu iyi hatırlayacaksınız." diyen Sinvar, söz konusu sayının neyi ifade ettiği hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Sosyal medyada 1111 sayısı hakkında tahminlerde bulunuluyor

Sinvar'ın bu muğlak açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu sayı hakkında çeşitli tahminler yürütülmeye başlandı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, bunun Hamas'ın elindeki İsrailli esirler karşılığında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların sayısı olduğu yorumunda bulundu.

Filistinli Halla isimli Twitter kullanıcısı, "Sinvar'dan yeni bir bilmece. İnşallah 1111 esir serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

Ahmed Ebu Musab isimli Filistinli de Twitter hesabında bu sayının Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısı olduğunu öngördü.

Mutez isimli kullanıcı da "Sinvar'ın 1111 sayısıyla ne kastettiğini bilmiyorum ama bu konuda çok iyimserim." yorumunu yaptı.

"Kassam Tugayları için özel bir sayı olabilir"

Filistinli gazeteci-yazar İbrahim el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinvar'ın bu sayıyla ne kastettiğini tahmin etmenin zor olduğunu ancak İzzeddin el-Kassam Tugayları için özel ve askeri içerikli bir sayı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sinvar'ın bu şekilde kasıtlı olarak gizem yaratmaya ve dikkat çekmeye çalıştığına işaret eden Medhun, aynı şekilde söz konusu açıklamanın Mısır İstihbarat Başkanı'nın ziyareti sırasında yapılmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Bu sayının yalnızca Filistinli tutuklularla ilişkilendirilemeyeceğini dile getiren Medhun, "Belki de bu sayı, Kassam Tugaylarının İsrail'in son saldırılarında kullandığı bir taktik ya da silaha özel olabilir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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