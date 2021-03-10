Hamas'ın Gazze sorumlusu yeniden Yahya Sinvar oldu - Son Dakika

Hamas'ın Gazze sorumlusu yeniden Yahya Sinvar oldu

10.03.2021 19:33
Hamas'ın Gazze sorumlusu yeniden Yahya Sinvar oldu, System.String[]

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve seçildi.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve seçildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sinvar Hamas'ın Gazze'deki Genel Şura Konseyi tarafından seçilerek ikinci kez Gazze sorumlusu oldu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Nizar Avadallah'ın da aday olduğu seçimlerde ciddi bir rekabet yaşandığı belirtildi.

Hamas'ın 18 Şubat'ta başlayan iç seçimleri, abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Filistin dışında yapılıyor, seçimlerin mart ayı sonunda bitmesi planlanıyor.

Sinvar, ilk kez 2017 yılında Hamas'ın Gazze sorumlusu seçilmişti.

Yahya Sinvar kimdir?

Sinvar, 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçundan ikinci kez tutuklandı.

Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 24 yıl hapis yattıktan sonra 2013'te serbest bırakıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd gücünün de kurucusu.

Hamaslı liderler tarafından son derece güvenilir bir lider olduğu belirtilen Sinvar, üstlendiği güvenlik sorumluluklarından dolayı basında çokça yer almayan biri olarak biliniyor.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'ın Gazze sorumlusu yeniden Yahya Sinvar oldu - Son Dakika


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