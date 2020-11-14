Hamas'ın önceliği İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar - Son Dakika

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli mahkumlar konusunun hareketin önceliği olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, İsrail hapishanesinde 19 yıl kaldıktan sonra serbest bırakılan Nabluslu Filistinli tutuklu Samir Yahya Muhammed Derviş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Esirler konusunun Hamas'ın öncelikleri arasında olduğunu ve öyle kalacağını belirten Heniyye, İsrail'deki tutukluların çektikleri acılara son verme ve hepsini hapishanelerden çıkarma sözü verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sebastia kasabasında yaşayan Samir Derviş, 19 Kasım 2001'de operasyonlara katılmak suçundan tutuklanmış ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.