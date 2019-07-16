Hamas'ın Rusya'daki temasları
9 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile bir araya geldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:27 Kaynak: AA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Orta Doğu
ve Afrika
Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas
Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogdanov'ın Ebu Merzuk ile görüştüğü ve tarafların Filistin
meselesini ele aldığı belirtildi.
"Görüşmede, Filistin ile İsrail
arasındaki sorunun uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinliler arası birliği sağlama çabaları konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığı da kaydedildi.
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