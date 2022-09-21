Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı "Şihab" için anıt yaptı - Son Dakika
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Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı "Şihab" için anıt yaptı

21.09.2022 23:19

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yerli üretim olan ve İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında savunma amaçlı kullandıkları insansız hava aracı "Şihab" için anıt inşa etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yerli üretim olan ve İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında savunma amaçlı kullandıkları insansız hava aracı "Şihab" için anıt inşa etti.

Kassam Tugayları, Gazze sahili yakınlarında inşa edilen anıtın açılışı sırasında "intihar saldırısı ve keşif" görevlerinde kullanılmak üzere üretilen İHA'yı sergiledi.

Kassam Tugaylarının yöneticilerinden İyad Ebu Fenune, anıtın açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "anıtın, tüm enerjilerin, meydan okumanın ve güçlü Filistin iradesinin hazır olduğu ve uygulamaya konulduğu mesajını taşıdığını" söyledi.

İHA projesinin, Filistin ve Kassam Tugayları düzeyinde askeri harekat alanında önemli bir sıçrama oluşturduğunu savunan Ebu Fenune, Şihab'ın, İsrail işgalinden kurtuluş yolunda Filistin halkının iradesini ortaya koyduğuna işaret etti.

Ebu Fenune, İsrail'in özellikle ablukayı sıkılaştırmasının, Filistinliler ve Kassam Tugaylarının askeri araçları geliştirmesi, askeri kapasiteyi artırması ve savaş yeteneklerini geliştirmesini gerekli kıldığını aktardı.

Kassam Tugayları, 13 Mayıs 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, " Kudüs'ün kılıcı" adını verdikleri operasyonlarda "yeni bir silahın (İHA) hizmet vermeye başladığını" kaydetmişti.

Açıklamada, yerli üretim Şihab isimli İHA'larla Gazze sahili yakınlarında denizde İsrail'e ait bir gaz platformunun ve Gazze sınırı civarında askeri yığınağın hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı 'Şihab' için anıt yaptı - Son Dakika

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