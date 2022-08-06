Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi - Son Dakika
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Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi

06.08.2022 02:58
Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları konuştu.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları konuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Al Sani ile telefonda görüştü.

"Gazze'deki Filistinlilere karşı işlenen suçların İsrail'in, asılsız bahanelerin arkasında sakladığı saldırgan niyetlerinin bir ifadesi olduğunu" belirten Heniyye, saldırıların durması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sükunetin sağlanması ve akan kanın durması için yoğun temaslar yürütüldüğü aktarıldı.

Mısır yerel basınında daha önce yer alan bir haberde, Kahire'nin, Tel Aviv yönetimine, Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini ilettiği ifade edilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi - Son Dakika
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