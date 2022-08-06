Öte yandan, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sükunetin sağlanması ve akan kanın durması için yoğun temaslar yürütüldüğü aktarıldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Al Sani ile telefonda görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hamas lideri Heniyye, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını istedi - Son Dakika

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