Hamas'ın siyasi büro üyesi Ebu Merzuk, Putin'in özel temsilcisiyle görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov'ın Merzuk ile başkent Moskova'daki görüşmesinde, Filistin topraklarında ve Gazze'deki durum ele alındı.

Filistinliler arasında ulusal birliğin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) siyasi platformu bünyesinde yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmede, Rus tarafı, Filistin'deki Fetih Hareketi, Hamas ve diğer hareketlerin katılımıyla toplantı düzenlemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Rus tarafı, Filistin meselesinin kabul görmüş uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki pozisyonunu teyit etti. Bu bağlamda, yerleşim faaliyetleri, sivil altyapının tahrip edilmesi ve şiddet çağrıları dahil Filistinliler ve İsrailliler arasında gerginliği kışkırtabilecek tek taraflı adımlara izin verilmemesinin önemi vurgulandı.???????