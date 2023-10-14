 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti - Son Dakika

Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti

Son Güncelleme: 14.10.2023 16:49

Hamas'ın bir kadını kamyonda gezdirdiği korkunç görüntüler dünyayı sarmıştı. O kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu ortaya çıkmış, öldüğü düşünülürken ailesi ölmediğini iddia etmişti. Son olarak, aile kızlarının telefonundan mesaj aldıklarını duyurdu. Mesajların içeriği ise oldukça korkunç.

Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırı başlattığı gün, bölgedeki "Tribe of Superova" adlı müzik festivaline yaptığı baskın sonucunda 260 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Festival için Almanya'dan İsrail'e gelen Shani Louk (22) kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde gezdirilmişti. Louk'un kamyonetin arkasında gezdirildiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

ANNESİ ÖLMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Öldüğü düşünülen genç kadının annesi kızının hayatta olduğunu ve Gazze'de bir hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı. Filistinli kaynaklardan bilgi edindiğini ifade eden anne Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair daha çok bilgi var" dedi.

Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti

TELEFONUNDAN MESAJ GELDİ

Shani'nin ağır yaralı olmasından dolayı endişe duyan çaresiz anne Louk, Alman hükümetinden yardım talep etmiş ve acilen harekete geçilmesini istemişti. Bugün ise aile, kızlarının telefonundan kendilerine mesaj geldiğini duyurdu. Arapça olarak gönderilen mesajları tercüme ettiren aile üyeleri "Allah kahretsin", "Filistin'i özgürleştirin ve Siyonistlerden arındırın" ifadelerinin yer aldığını gördü.

ALMAN HÜKÜMETİNE TEPKİLİLER

Shani'nin ailesi, yardım taleplerini görmezden gelen Alman hükümetini kınadı. Kızının hayatta olduğunu öğrenen Aanne Ricarda yardım için yalvardığını söyledi.

İsrail, Gazze, Hamas, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin
17:25 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var
17:14 Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:28 UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası
16:26 Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı
16:19 Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi
16:18 Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti
15:53 Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti
15:36 Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü
15:31 Hamas'tan Türkiye'ye çağrı: İsrail'e müdahale etmelisiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 17:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement