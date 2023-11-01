Savaş başka bir boyuta evriliyor! Hamas, Fırtına'yı suya saldı

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, dün akşam yerli yapım torpido olduğunu belirttikleri El-Asif torpidosunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerle birlikte yapılan açıklamada "El-Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı'nda ilk kez hizmete soktuğu yerel yapım 'El-Asif' güdümlü torpido" denildi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 26 gündür sürerken, Hamas güçleri de bazı noktalarda İsrail askerlerine karşılık veriyor. İsrail ile hem sahada çatışan hem de füzeyle hava saldırılarında bulunan Hamas, zaman zaman da tünelleri ve askeri mühimmatlarıyla gövde gösterisi yapıyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, dün akşam yerli yapım torpido olduğunu belirttikleri El-Asif torpidosunun görüntülerini yayınladı. Açıklamada, "El-Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı'nda ilk kez hizmete soktuğu yerel yapım El-Asif güdümlü torpido" denildi. El-Asif; fırtına, kasırga anlamlarına geliyor.

TORPİDO NEDİR?

Torpido, dümeni ve pervanesi bulunan suyun altından veya üstünden suya atılan, dümenini ve pervanesini kullanarak hedefine ilerleyen, patlayıcı bir sualtı silahıdır. Genel olarak denizaltılarda, savaş gemilerinde kullanılır.