Son Dakika Haberleri: Hamas'ın yöneticilerinden Hüsam Bedran Açıklaması
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Hamas'ın yöneticilerinden Hüsam Bedran Açıklaması

50 dakika önce

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hüsam Bedran, "Filistin ulusal birliği sağlanırsa Yüzyılın Anlaşması planı başarısız olur.

Hamas'ın yöneticilerinden Hüsam Bedran Açıklaması, System.String[]
Hamas'ın üst düzey isimlerinden Hüsam Bedran, "Filistin ulusal birliği sağlanırsa Yüzyılın Anlaşması planı başarısız olur." dedi.
Hamas'ın internet sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Bedran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Anlaşmasının" başarısız olmasının Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına bağlı olduğunu belirtti. Bedran, anlaşmanın Filistin halkının iradesi karşısında başarısız olacağını vurgulayarak "Yüzyılın Anlaşmasının" Filistinlere, Kudüs ve geri dönüş gibi haklarından taviz vermeyi dayattığını ifade etti.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) ulusal ve uluslararası düzeyde temsili meşruiyetini güçlendirmek gerektiğini aktaran Bedran, tüm Filistinli taraflara İsrail ile mücadele için ayrılıkları bir kenara koyma çağrısı yaptı.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet etmişti. Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler toplantıya katılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Filistin, Beyrut, Lübnan, Hamas, Güncel
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