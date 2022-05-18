Hamas'ın Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Aksa baskınları konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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Hamas'ın Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Aksa baskınları konusunda uyarıda bulundu

18.05.2022 00:53
Hamas'ın Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Aksa baskınları konusunda uyarıda bulundu

Hamas Hareketi'nin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in gelecek Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'ya yeni baskınlar düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Hamas Hareketi'nin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in gelecek Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'ya yeni baskınlar düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Hamas'a bağlı el-Aksa televizyon kanalına konuşan Meşal, "Siyonist ajanda hala var, halkımızı uyarıyorum savaş henüz bitmedi. Gelecek bayramlarda yeni baskınlar bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Filistin halkı ve direnişinin Aksa'nın Yahudileştirilmesine, bölünmesi ve yıkılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Meşal, siyonistlerin Aksa'ya dini, siyasi herhangi bir vesayetine izin verilmeyeceğini belirtti.

Meşal, "Aksa ve Kudüs çekişmenin başlığıdır" diyerek bu iki unsurun Filistin tarihi boyunca ilham kaynağı olduğuna işaret etti.

Meşal, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyinden güneyine, nehrinden denizine kadar tüm Filistin'e sımsıkı tutunuyoruz. Hiçbir kısmi ve geçici çözüm yoktur, tüm Filistin toprağına bağlıyız. Meydanlarda birleştiğimize göre geriye siyasi birlik kaldı. O halde siyasi ve yönetim başarısına da ulaşmamız gerekiyor"

Filistin'deki lider kadrosuna seslenen Meşal, içeride ve dışarıda özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü olmak üzere Filistin siyasi sisteminin birleştirilmesi ve ona göre çalışılması çağrısı yaptı.

Lider kadroların suikastlara uğraması ihtimaline ilişkin Meşal, "Liderlerin öldürülmesi, mücadele ruhunu öldürmediği gibi, bunu daha da ateşlendirir." dedi.

Meşal, Filistin'deki örgütlerin çoğunluğunun lider kadrolarının direniş ve özgürlük yolunda hayatlarını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun direnişi ileri taşıyarak büyülttüğünü düşmanı ise gerilettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Halid Meşal, Filistin, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal, İsrail'in Aksa baskınları konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika


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