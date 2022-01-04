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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı

04.01.2022 11:50
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hamas'ın yurt dışı bölgesi Enformasyon Dairesi Başkanı Hişam Kasım, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kovid-19'a yakalanan Meşal'in sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığa ilişkin belirtileri hafif geçirdiği belirtildi.

Gerekli sağlık tedbirlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, Meşal'in görev ve sorumluluklarını evden takip ettiği ifade edildi.

Eski Hamas lideri Halid Meşal, halihazırda Katar'da yaşıyor.

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Halid Meşal, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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