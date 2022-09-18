Hamas'tan İsrail'in yerleşim siyasetine tepki olarak Batı Şeria'da "direnişi genişletme" çağrısı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri siyasetine tepki olarak kapsamlı direnişi genişletmesi çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerleşim birimlerine tepki olarak, mümkün olan tüm yol ve yöntemlerle düşmana ve yerleşimcilere karşı direniş dairesini genişletmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi (El-Ağvar) bölgesinde Yahudi yerleşim birimleri için geniş bir alanı çitle çevirmesine tepki gösteren Berhum bu durumu, Filistin halkını, toprağını ve kutsal değerlerini hedef alan bir suç ve hırsızlık olarak nitelendirdi.

Berhum, İsrail'in Filistin halkına yönelik "zorunlu göç ve etnik temizlik" siyasetini sürdürmesini kınayarak, izlenen bu siyasetin başarılı olamayacağını, halkın mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Filistinli aktivist Arif Derağime, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Yahudi yerleşim birimleri projesi için El-Ağvar'da yer alan "Harbe İhmeyyar" bölgesini çitlerle çevirdiğini belirtmişti.

Derağime, bu topraklarda Yahudi yerleşim birimleri için aylardır altyapı ve kazı çalışmalarının yapıldığını kaydetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Ağvar bölgesindeki 38 Yahudi yerleşim biriminde 13 bin Yahudi, yaklaşık 34 noktada ise 65 bin Filistinli yaşıyor.