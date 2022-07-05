Hamas: İsrail bedel ödeyecekse esir takasına hazırız - Son Dakika
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Hamas: İsrail bedel ödeyecekse esir takasına hazırız

05.07.2022 01:05
Hamas: İsrail bedel ödeyecekse esir takasına hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, karşı tarafın bedel ödemesi halinde İsrail'le esir takasına hazır olduklarını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, karşı tarafın bedel ödemesi halinde İsrail'le esir takasına hazır olduklarını söyledi.

Aruri, Hamas'a ait El- Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, hiçbir şeyin karşılıksız olmadığına işaret ederek, "Düşman (İsrail) askerleriyle ilgili bilgi almak istiyor, bunun da bedeli vardır." dedi.

Söz konusu askerlerle ilgili bilgileri vermelerine karşı İsrail'in bedel ödemeye hazır olmadığına dikkati çeken Aruri, "Hamas, esir takasını gerçekleştirmeye hazırdır. Düşmanın (İsrail) da Gazze Şeridi'ndeki askerlerinin özgürlüğü için bedel ödemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takasın gerçekleşmesi için İsrail tarafından ciddiyet görmediklerini dile getiren Aruri, esir takası konusunda zaman zaman müzakerelerde ilerleme kaydedildiği ancak İsrail içindeki siyasi gelişmelerle sekteye uğradığına vurgu yaptı.

Hamas yetkilisi Aruri, Gazze Şeridi'ndeki İsrail askerlerinin serbest kalabilmeleri için Filistinli esirlerin salıverilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022'de Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid'in videosunu yayınlamıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail bedel ödeyecekse esir takasına hazırız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas: İsrail bedel ödeyecekse esir takasına hazırız - Son Dakika
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