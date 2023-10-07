Hamas, İsrail bölgelerine operasyon hazırlıklarını paylaştı - Son Dakika

Hamas, İsrail bölgelerine operasyon hazırlıklarını paylaştı

Hamas, İsrail bölgelerine operasyon hazırlıklarını paylaştı
Son Güncelleme: 07.10.2023 12:09

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 'Aksa Tufanı' adıyla İsrail bölgelerine başlattığı operasyona ilişkin hazırlık görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askeri noktaları olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü. Ayrıca, operasyon sırasında silahlı hava araçlarının İsrail bölgelerinin semasında görüldüğüne dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" adıyla İsrail bölgelerine başlattığı operasyona ilişkin çeşitli hava araçlarıyla yapılan hazırlık görüntülerini paylaştı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı "Şahin Sürüsü" adını verdiği "silahlı kuvvetlerinin" Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, motorlu paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının "İsrail askeri noktaları" olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü.

Sosyal medyada da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, bu sabah Gazze Şeridi çevresine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda söz konusu silahlı hava araçlarının bazı İsrail bölgelerinin semasında görüldüğüne ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi sınırı çevresindeki bazı askeri noktalarına da paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların iniş yaptığı görüntüler yer aldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail bölgelerine operasyon hazırlıklarını paylaştı - Son Dakika


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