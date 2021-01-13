Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında - Son Dakika

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında

13.01.2021 05:47
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında, System.String[]

Hamas'a bağlı Esirler Basın Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların büyük tehlike altında oldukları uyarısında bulundu.

Hamas'a bağlı Esirler Basın Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların büyük tehlike altında oldukları uyarısında bulundu.

Esirler Basın Ofisi'nin, İsrail hapishanelerindeki "Esir Hareketi"ne dayandırdığı açıklamasında, İsrail'in Raymond Hapishanesi'nin 4. bölümünde yeni vakaların tespit edilmesinin, Filistinli mahkumları ciddi bir şekilde tehdit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Esir Hareketi"nin, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" konusunda ısrar etmeleri dolayısıyla Filistinli tutukluların tehlikeye maruz kalmalarından İsrail hükümetini ve İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Ohana'yı sorumlu tuttuğu kaydedildi.

Tutukluları aşılamama kararının uluslararası normlara ve sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen açıklamada, konuyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in işlediği suç ve ihlallere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Araştırma ve Belgeleme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli mahkumlardan Kovid-19 hastası Basil Mahluf Acac'ın (45) sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Raymond Hapishanesi'nin 4. bölümündeki mahkumlarda gerilim hakim olduğunu söyledi.

Fervane, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, Kovid-19'dan ve aşı yapılmamasından dolayı çok tehlikeli durumda olduğunu aktardı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık'ta, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermişti.

Ohana, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada da söz konusu tutuklulara "Kovid-19 aşısı yapılmaması" kararından vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre İsrail hapishanelerinde bulunan 188 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar Kovid-19'dan dolayı büyük tehlike altında - Son Dakika


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