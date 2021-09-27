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Hamas, İsrail'i "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar" konusunda uyardı - Son Dakika

Hamas, İsrail'i "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar" konusunda uyardı

27.09.2021 14:59
Hamas, İsrail'i

Hamas, İsrail'i Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin vermemesi konusunda uyardı.

Hamas, İsrail'i Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin vermemesi konusunda uyardı.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına tepki gösterdi.

İsrail'den Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin vermemesini isteyen Hamade, İsrail'in bu eylemlerinden pişmanlık duyacağını, Filistin halkının Kudüs'ü ve Aksa'yı asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Hamade ayrıca İsrail'i Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimlerine karşı da uyardı.

Hamas Sözcüsü, Filistin'in dört bir yanından gelen direniş hareketinin işgal güçlerinin karşısında duracağını belirtti.

"Baskınlar tehlikeleri bir hal alıyor"

Filistin'deki Kudüs İşleri Bakanlığı ise Harem-i Şerif'e yönelik baskınlarda fanatik Yahudilerin sayısındaki artışa ve buna ek olarak Yahudi bayramlarında "dini ritüeller" adı altında gerçekleştirilen bazı girişimlere işaret etti.

Bakanlık açıklamasında, "Harem-i Şerif'e yönelik İsrail baskınlarının tehlikeli bir hal aldığı" ifade edildi.

Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, İsrail bayrağı açtı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde İsrail polisi korumasındaki 626 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail bayrağı açan Yahudi grup, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrılmıştı.

İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Sukot Bayramı'nın başladığı günden bu yana binlerce fanatik Yahudi, sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlularına girmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

İsrail, Yahudi, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'i 'Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar' konusunda uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'i "Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar" konusunda uyardı - Son Dakika
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