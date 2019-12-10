Son Dakika Haberleri: Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor
Son Dakika Güncel Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor - Son Dakika

Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor

6 saat önce

Hamas, İsrail ile çatışmasızlık anlaşması konusunda dolaylı müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor, System.String[]

Hamas, İsrail ile çatışmasızlık anlaşması konusunda dolaylı müzakere yürütüldüğü iddialarını reddetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada yer alan, işgalci İsrail ile uzun vadeli bir anlaşma için müzakere edildiği yönündeki haberler asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın aracılar ile yaptığı görüşmelerde bu konunun masaya gelmediği, basında yer alan haberlerin "Hamas'a yönelik karalama kampanyalarının bir uzantısı" olduğu vurgulandı.

Filistin ve Arap basınında, Hamas lideri İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi lideri Ziyad en-Nahale'nin son Kahire ziyaretleri esnasında Mısır yönetimi aracılığıyla İsrail'le uzun süreli bir çatışmasızlık anlaşması konusunu görüştükleri yönünde haberler yer almıştı.

İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında "gaz sahası krizi" İsrail Başsavcısı, Batı Şeria'yı himayesi altına almak isteyen Netanyahu'yu uyardı Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas: İsrail ile çatışmasızlık için müzakere yürütülmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]