Hamas: "İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi"
1 saat önce
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.
Hamas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
, İsrail
ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.
Heniyye, ABD'nin İsrail- Filistin
meselesine çözüm amacıyla hazırladığı planın ekonomi alanındaki kısmıyla ilgili olarak, gelecek hafta, Bahreyn
'de düzenlenecek konferansın da iptal edilmesini istedi.
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