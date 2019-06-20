Son Dakika Haberleri: Hamas: "İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi"
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Hamas: "İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi"

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Hamas:
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Heniyye, ABD'nin İsrail- Filistin meselesine çözüm amacıyla hazırladığı planın ekonomi alanındaki kısmıyla ilgili olarak, gelecek hafta, Bahreyn'de düzenlenecek konferansın da iptal edilmesini istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23 
Hamas, İsrail, Dünya
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