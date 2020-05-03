Hamas Hareketi, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik işlediği suç ve ihlallerin amacının gerçeği gizlemek olduğunu belirtti.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, gerçeği gizlemek, kendi gerçek dışı anlatısını dünyaya pazarlamak için gazeteciler ve basın organlarına yönelik işlediği ihlal ve suçlara devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'i, gazetecileri korkutarak, onları Filistin halkına yönelik işlenen suçları ortaya çıkarma görevinden alıkoymaya çalışmakla suçlayan Berhum, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve uluslararası kurumları Filistinli gazeteciler ile basın organlarını korumak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Berhum ayrıca, İsrailli liderlerin, gazetecilere yönelik "öldürme, gözaltı, işkence ve ihlaller" nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

Mizan İnsan Hakları Merkezi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in görevi başındaki Filistini gazetecileri kasten hedef aldığını kaydetmişti.

Açıklamada, sınır bölgesi yakınlarında Mart 2018'de başlayan Gazze'deki abluka karşıtı protestolarda görevlerini yapan 2 gazetecinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü, bu gösterilerde son iki yılda gazeteciler aleyhinde yaralanma, gazdan etkilenme, darp gibi 249 ihlal gerçekleştirildiği aktarılmıştı.