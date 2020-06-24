Hamas: İsrail'in, Filistinlilerin iradesini kırma girişimi başarısız olacak - Son Dakika

Hamas: İsrail'in, Filistinlilerin iradesini kırma girişimi başarısız olacak

Hamas Hareketi, İsrail'in adam öldürerek ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişiminin başarısız olacağını bildirdi.

Hamas Hareketi, İsrail'in adam öldürerek ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişiminin başarısız olacağını bildirdi.

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İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ahmed Mustafa Ureykat isimli Filistinliyi şehit etmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in adam öldürerek ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişimi başarısız olacak. İsrail'i, işlediği suçlardan ve Filistin halkına yönelik saldırılardan caydırabilecek tek yol direniştir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında "Ureykat'ın akan kanının, direnişin yakıtı olacağı" kaydedildi.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurduğu 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat, şehit olmuştu.

İsrail polisinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırıda bulunan kişi vuruldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bir polisin de hafif yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:01 Kaynak: AA

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